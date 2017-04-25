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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Человеку пересадили искусственно созданные клетки крови
    Опубликовано: 2017-04-25 13:24:43

    Речь идет о красных кровяных клетках, выращенных в лаборатории. По словам ученых, это первый значимый шаг на пути создания искусственной крови, пишет New Scientist. Люк Дуэ в Университете Пьера и Мари Кюри вместе с коллегами смог выделить так называемые кроветворные стволовые клетки из костного мозга добровольцев.

    Эти клетки заставили вырасти в культивированных красных кровяных клетках, чему поспособствовало использование коктейля из факторов роста. После того, как клетки пометили, чтобы их можно было отслеживать, ученые ввели 10 миллиардов клеток (примерно 2 миллилитра крови) обратно донору.

    По прошествии пяти дней 94-100% клеток продолжали присутствовать в организме. А вот через 26 дней остались уже 41-63%. Такая выживаемость вполне сопоставима с обычными красными кровяными клетками. Плюс, искусственно полученные клетки крови были безопасными (они не превращались в злокачественные клетки), нормально присоединялись к кислороду и высвобождали его. Успех эксперимента говорит о том, что в ближайшем будущем мы можем получить технологию изготовления крови в неограниченных количествах.

    Стоит отметить: ранее ученые уже пытались создать замену крови, однако сталкивались с проблемами безопасности продукта и его неэффективности. В ближайшее время Дуэ собирается заняться наращиванием производства до той степени, когда искусственные кровяные клетки можно будет быстро производить в больших количествах и относительно недорого. По подсчетам ученых, одно переливание потребует 400 литров культивированной жидкости.

    news.gradusnik.ru

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