Речь идет о красных кровяных клетках, выращенных в лаборатории. По словам ученых, это первый значимый шаг на пути создания искусственной крови, пишет New Scientist. Люк Дуэ в Университете Пьера и Мари Кюри вместе с коллегами смог выделить так называемые кроветворные стволовые клетки из костного мозга добровольцев.
Эти клетки заставили вырасти в культивированных красных кровяных клетках, чему поспособствовало использование коктейля из факторов роста. После того, как клетки пометили, чтобы их можно было отслеживать, ученые ввели 10 миллиардов клеток (примерно 2 миллилитра крови) обратно донору.
По прошествии пяти дней 94-100% клеток продолжали присутствовать в организме. А вот через 26 дней остались уже 41-63%. Такая выживаемость вполне сопоставима с обычными красными кровяными клетками. Плюс, искусственно полученные клетки крови были безопасными (они не превращались в злокачественные клетки), нормально присоединялись к кислороду и высвобождали его. Успех эксперимента говорит о том, что в ближайшем будущем мы можем получить технологию изготовления крови в неограниченных количествах.
Стоит отметить: ранее ученые уже пытались создать замену крови, однако сталкивались с проблемами безопасности продукта и его неэффективности. В ближайшее время Дуэ собирается заняться наращиванием производства до той степени, когда искусственные кровяные клетки можно будет быстро производить в больших количествах и относительно недорого. По подсчетам ученых, одно переливание потребует 400 литров культивированной жидкости.
|
Человеку пересадили искусственно созданные клетки крови
Опубликовано: 2017-04-25 13:24:43
Речь идет о красных кровяных клетках, выращенных в лаборатории. По словам ученых, это первый значимый шаг на пути создания искусственной крови, пишет New Scientist. Люк Дуэ в Университете Пьера и Мари Кюри вместе с коллегами смог выделить так называемые кроветворные стволовые клетки из костного мозга добровольцев.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Карри замедляет повреждения клеток печени при циррозе
У больных слабоумием познавательные нарушения возникают в 4 раза быстрее
За свертываемость крови отвечают гены
Улыбка помогает выглядеть моложе
Растворители повышают риск развития болезни Паркинсона
Шоколад: лекарство от многих болезней
Ученые нашли причину неэффективного лифтинга