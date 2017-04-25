Международная группа исследователей подтвердила связь между болезнью Паркинсона и рядом промышленных растворителей. Наиболее ярко она проявляется в случае использования трихлорэтилена, который до сих пор применяется в промышленности в качестве обезжиривающего агента.
Оказалось, что лица, контактировавшие с трихлорэтиленом на рабочем месте, подвергаются шестикратному риску заболевания болезнью Паркинсона.Этот исследование основано на изучении 99 пар близнецов в США.Как известно, болезнь Паркинсона проявляется в дрожании конечностей, нарушениях речи и замедлении движений, однако точная причина развития этого неизлечимого заболевания до сих неизвестна.
Считается, что болезнь вызывается сочетанием генетических и экологических факторов. Также есть данные о ее связи с употреблением пестицидов.Исследователи из США, Канады, Германии и Аргентины подвергли анализу данные 99 пар близнецов, один из которых имел симптомы болезни Паркинсона, а другой - нет.Ученых интересовала роль в этом процессе шести растворителей, в том числе трихлорэтилена, перхлорэтилена и тетрахлорметана.
Близнецов изучали с учетом их профессиональных занятий и увлечений. В результате была обнаружена явная связь между степенью контактов с трихлоридэтиленом и вероятностью развития болезни Паркинсона.Два других растворителя - перхлорэтилен и тетрахлорметан - также увеличивают риск, хотя и в несколько меньшей степени.В случае трех оставшихся растворителей - толуэна (толуола), ксилена и н-гексана - статистической связи между контактом с ними и появлением симптомов болезни Паркинсона обнаружено не было.
"Наши результаты указывают на то, что между контактом с трихлорэтиленом и появлением симптомов болезни Паркинсона может пройти до 40 лет, что позволяет замедлить течение болезни до появления первых симптомов", - заявил доктор Сэмуэль Голдман, сотрудник Института Паркинсона в Калифорнии, который был одним из руководителей исследования, статья о котором опубликована в журнале Нажать Annals of Neurology.
Растворитель трихлорэтилен до сих пор применяется в составе красок, клеев, жидкостей для химчистки и обезжиривающих растворов. В большинстве стран мира его употребление в пищевой и фармакологической промышленности было запрещено с 1970-х годов в связи с высокой токсичностью.
В 1997 году власти США запретили его использование в целях анестезии, дезинфекции кожи, окуривания зерна и декофеинизации кофе, однако в металлообрабатывающей промышленности он до сих используется в составе обезжиривающих растворов.
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Растворители повышают риск развития болезни Паркинсона
Опубликовано: 2017-04-25 13:04:15
Международная группа исследователей подтвердила связь между болезнью Паркинсона и рядом промышленных растворителей. Наиболее ярко она проявляется в случае использования трихлорэтилена, который до сих пор применяется в промышленности в качестве обезжиривающего агента.
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