Газировки увеличивают объем талии у женщин

Врачи уже долгие годы предупреждают – частое употребление сладких газированных напитков может спровоцировать набор веса, как у мужчин, так и у женщин. Новое исследование, проведенное недавно группой ученых из США, в очередной раз подтвердило этот факт.



Оказывается, более двух бутылок кока-колы или любой другой газировки в день, и талия женщины начнется увеличиваться в объемах, даже в том случае, если она не будет набирать вес. При этом, подобные изменения, помимо всего прочего, еще и представляют определенную опасность для здоровья – добавляют врачи.

В частности газированные напитки могут спровоцировать серьезный рост риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.



Было подсчитано, что если женщина выпивает от двух и больше бутылок газировки в день, то уровень триглицеридов, разновидности вредных жиров, увеличивается более чем в 4 раза. В результате происходит серьезный сбой обменных процессов в организме, который, в конечном счете, и приводит к увеличению талии. "Женщины, которые пили более чем в две бутылки сладкой газировки в день, сталкивались с увеличением размера талии, при этом далеко не всегда набирали вес", отмечает Кристина Шай (Christina Shay), ведущий автор исследования и доцент в университете Оклахомы Health Sciences Center в Оклахома-Сити . "Нами было подсчитано, что данная категория женщин также была подвержена негативному влиянию более высокого уровня триглицеридов, что в частности негативно влияет на уровень сахара в крови, и в перспективе может привести к развитию диабета".



При этом исследователи отмечают, что аналогичные результаты не были зафиксированы среди мужчин. "Большинство людей считают, что сладкие газированные напитки могут вызвать ожирение, которое, в свою очередь, может увеличивать риск развития болезней сердца и диабета", отмечает Шай, "С одной стороны это действительно так, однако наше исследование показало, что факторы риска сердечных заболеваний и инсульта при потреблении сладкой газировки присутствуют даже тогда, когда женщины не набирают вес. "



По словам исследователей, женщины в данном случае сталкиваются с более высоким риском развития заболеваний сердца в результате употребления сладких газированных напитков, поскольку их организму требуется меньше калорий, чем мужчинам, так что лишние калории начинают накапливаться, что и становится причиной возникновения проблем со здоровьем и внешним видом.



medicinform.net