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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • USAID оголосить наступні 25 громад для участі у Програмі «ДОБРЕ»
    Опубликовано: 2017-04-25 08:34:03

    26 квітня 2017 року о 10:00 у НСК Олімпійський (Київ, вул. Велика Васильківська, 55) Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосить наступні 25 громад, що візьмуть участь у новій програмі USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Програма допоможе громадам поліпшити якість державних послуг, пожвавити місцеву економіку, боротися з корупцією, а також покращити можливості для участі людей у розвитку громад.

    У заході візьмуть участь перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, директор регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Сюзан Фрітц, представники 50 об’єднаних територіальних громад, експерти з децентралізації та партнери програми DOBRE.

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