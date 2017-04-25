Валовый национальный доход Украины составил 2,36 млрд грн

Валовый национальный доход Украины по итогам прошлого года составил 2,36 млрд грн.

Валовый национальный доход Украины в прошлом году составил 2,36 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Валовая прибыль и смешанный доход в 2016 году составили 1,1 трлн грн.

Оплата труда наемных работников за прошлый год составила 986,8 млрд грн, а налоги за исключением субсидий на производство и импорт - 397,5 млрд грн.

При этом убытки от собственности, полученные от других стран за исключением уплаченного дохода, составили 133,7 млрд грн.

ЛIГАБiзнесIнформ