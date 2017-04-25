  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кличко предлагает вместо земли выплачивать участникам АТО деньги
    Опубликовано: 2017-04-25 12:00:46

    Мэр Киева отмечает, что на всех участников АТО земли не хватит. Поэтому он предлагает решать эту проблему за счет государства с помощью выплаты денежной компенсации.

    Виталий Кличко предложил два варианта решения проблемы нехватки земельных участков для участников АТО, передает пресс-служба КГГА.

    "Сегодня первоочередное право на получение земельных участков в соответствии с законодательством имеют участники боевых действий и лица, приравненные к ним; инвалиды войны; участники войны; семьи погибших. Из-за ограниченности количества земельных участков во многих городах сложилась критическая ситуация с удовлетворением законных потребностей этих категорий населения — в первую очередь, участников АТО", — посетовал мэр столицы во время заседания правления Ассоциации городов Украины в Харькове.

    В Киеве более 23 тыс. участников АТО. Для обеспечения всех земельными участками необходимо почти 3 тыс. га земли. В столице нет такого количества свободной земли, отметил Кличко. В других городах ситуация аналогичная, добавил он.

    Поэтому Ассоциация городов Украины предлагает два варианта решения вопроса компенсации участникам АТО: 1) предусмотреть право получить денежную компенсацию из бюджета вместо земельного участка; 2) создать общегосударственный реестр свободных земельных участков, которые могут быть распределены среди участников АТО (земли обороны и земли за пределами населенных пунктов).

    "Также необходимо определить и согласовать размер компенсации на одного участника АТО", — отметил Кличко.

    Ассоциацией было принято решение подготовить в течение двух недель и представить на рассмотрение Кабмина проект закона о возможности предоставления участникам АТО земель обороны и земель за пределами населенных пунктов или денежной компенсации из госбюджета вместо земельного участка.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.