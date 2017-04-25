Агрохолдинг AgroGeneration сократил убыток почти в 9 раз

В 2016 году аграрный холдинг AgroGeneration получил 0,9 млн евро чистого убытка.



Компания AgroGeneration по итогам 2016 года получила 0,9 млн евро чистого убытка по сравнению с 7,9 млн евро годом ранее.

Доход AgroGeneration за указанный период произошел за счет хорошего урожая вырос на 2,4%, до 60,3 млн евро.

Валовая прибыль практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 23,2 млн евро.

Показатель EBITDA достиг 19,4 млн евро (2015 год — 19,9 млн евро). Как отмечают в компании, размер EBITDA уже третий год демонстрирует обоснованную бизнес-модель AgroGeneration.

Также отмечается, что благодаря контролю общие расходы на продажу и административные расходы сократились на 1,4 млн евро до 11,8 млн евро в 2016 году.

AgroGeneration основана в 2007 году. Компания специализируется на выращивании зерновых и масличных. В 2013 AgroGeneration завершила слияние с Harmelia, в результате чего земельный банк компании вырос до 120 тыс. га. Мощности по хранению сельхозпродукции — 240 тыс. тонн.

Инф. delo.ua