Одиночество увеличивает риск возникновения повышенного кровяного давления

Регулярное чувство одиночества у людей старше 50 лет повышает риск возникновения высокого артериального давления, считают исследователи из University of Chicago.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 229 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 68 лет. На протяжении целых двух лет ученые наблюдали за испытуемыми и выяснили, что уровень артериального давления стал подниматься у тех участников, которые считали себя одинокими, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эксперты уверены, что между одиночеством и гипертонией есть прямая связь, которая не определяется ни возрастом, ни наличием или отсутствием вредных привычек (курения или алкоголизма), ни лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Psychology and Aging.

Специалисты установили, что одиночество является одной из главных причин развития гипертонии. Эксперты отметили, что высокое артериальное давление подвергает человека риску развития не только инсульта и инфаркта, но и почечной недостаточности.

medicinform.net