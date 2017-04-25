Заменив насыщенные жиры ненасыщенными, можно снизить риск заболеваний сердца до 20%

Замена насыщенных жиров более здоровыми вариантами (ненасыщенными) может сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на одну пятую часть, считают американские исследователи.

Ученые из медицинской школы Гарварда проанализировали результаты восьми исследований, в которых приняли участие 13 тыс. человек. Эксперты вычислили, что насыщенные жиры в мясе и сливочном масле можно заменить растительными жирами и ненасыщенными жирами в рыбе, например.

Проблема состоит в том, что потребление насыщенных жиров приводит к повышению уровня «плохого» холестерина и образованию бляшек в артериях. Эти процессы способствуют возникновению заболеваний сердца. Болезни сердца являются ведущей причиной смерти по всему миру.

Специалисты еще раз подчеркнули важность рациона питания и влияние его на состояние здоровья. Всего лишь заменив один вид жиров на другой, вы можете до 20% снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркнули ученые.

medicinform.net