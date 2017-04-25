Сельдерей, петрушка и вино защищают от возникновения рака крови

Если регулярно употреблять в пищу сельдерей, петрушку, красное вино и помидоры, можно снизить риск возникновения рака крови, считают голландские ученые из University of Groningen.

Полезные свойства этих продуктов заключаются в содержании флавоноида апигенина. Флавоноиды - природные антиоксиданты, которыми богаты свежие овощи и фрукты, пояснили ученые. В ходе исследования специалисты обнаружили, что апигенин, - составной компонент фруктов и овощей, способен остановить разрастание раковых клеток и даже уничтожить их.

Однако авторы работы предупреждают, что употребления апигенина следует избегать тем пациентам, которым уже диагностировали лейкемию и которые проходят лечение химиотерапией.

Ученые установили, что данный флавоноид вырабатывает в организме устойчивость к препаратам, которые используются для лечения онкологического заболевания. Ранее исследователи доказали, что регулярное употребление свежих овощей и фруктов, содержащих апигенин, также защищает женщин от риска развития рака яичников.

medicinform.net