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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сельдерей, петрушка и вино защищают от возникновения рака крови
    Опубликовано: 2017-04-25 16:04:21

    Если регулярно употреблять в пищу сельдерей, петрушку, красное вино и помидоры, можно снизить риск возникновения рака крови, считают голландские ученые из University of Groningen.

    Полезные свойства этих продуктов заключаются в содержании флавоноида апигенина. Флавоноиды - природные антиоксиданты, которыми богаты свежие овощи и фрукты, пояснили ученые. В ходе исследования специалисты обнаружили, что апигенин, - составной компонент фруктов и овощей, способен остановить разрастание раковых клеток и даже уничтожить их.

    Однако авторы работы предупреждают, что употребления апигенина следует избегать тем пациентам, которым уже диагностировали лейкемию и которые проходят лечение химиотерапией.

    Ученые установили, что данный флавоноид вырабатывает в организме устойчивость к препаратам, которые используются для лечения онкологического заболевания. Ранее исследователи доказали, что регулярное употребление свежих овощей и фруктов, содержащих апигенин, также защищает женщин от риска развития рака яичников.

    medicinform.net

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