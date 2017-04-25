Карри замедляет повреждения клеток печени при циррозе

Состав компонентов, найденных в куркуме, известной нам как специя карри, может замедлять повреждения клеток печени, вызванные таким заболеванием, как цирроз, считают специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Австрийские ученые провели лабораторные эксперименты на мышах. Кормление грызунов куркумой привело к уменьшению воспалительного процесса, который приводит к разрушению клеток печени при циррозе. Результаты научной работы были опубликованы в British Medical Journal.

Предыдущие исследования показали, что куркумин, который дает куркуме ярко-желтый цвет, имеет противовоспалительные и антиокислительные свойства, которые могут оказать полезный эффект в борьбе с заболеванием.

Также некоторые исследования показали, что люди, употребляющие много специи карри в пищу, могут быть менее склонны к возникновению раковых заболеваний.

По мнению специалистов, подобный защитный эффект для печени куркума может оказывать и на человека. Цирроз печени приводит к повреждению тканей органа и необратимым последствиям, что, в конечном итоге, заканчивается летальным исходом. По этой причине исследования в этой области очень важны, утверждают австрийские специалисты.

medicinform.net