У больных слабоумием познавательные нарушения возникают в 4 раза быстрее

Специалисты обнаружили, что у людей, страдающих слабоумием, когнитивные нарушения развиваются в 4 раза быстрее, чем у здоровых людей.

Американские ученые из Медицинского Центра Университета Раш в Чикаго пригласили принять участие в эксперименте 1168 человек преклонного возраста. В начале исследования ни один участник не страдал слабоумием. Спустя 5 - 6 лет ученые выяснили, что 614 человек были здоровы, в то время как у 395 участников диагностировали незначительные когнитивные нарушения, а 149 испытуемых уже страдали от болезни Альцгеймера.

На протяжении трех лет специалисты проводили тестирование для определения уровня и скорости возникновения когнитивных нарушений у участников эксперимента. Выяснилось, что в группе с незначительными когнитивными нарушениями состояние пациентов ухудшалось в 2 раза быстрее, чем у здоровой группы. В то же время состояние испытуемых с болезнью Альцгеймера ухудшалось в целых 4 раза быстрее. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.

Ученые пришли к выводу, что пожилым людям очень важно регулярно проходить обследование и тестирование для предотвращения возникновения болезни Альцгеймера.

medicinform.net