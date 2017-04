За свертываемость крови отвечают гены Опубликовано: Удалось обнаружить три гена, которые ответственны за свертывание крови и образование тромбов, утверждают шотландские исследователи из The University of Edinburgh, Scotland. Ученые провели эксперимент, в котором с помощью специального теста смогли оценить миллионы генетических маркеров, а также определить время образования и активность тромбопластина. В результате специалисты идентифицировали 3 гена (F12, HRG, KNG1), отвечающих за скорость свертывания крови. Эксперты полагают, что проведенное исследование позволит понять причину возникновения таких заболеваний, как варикозное расширение вен, инфаркт, инсульт и кровоизлияние, также улучшится профилактика и лечение варикозной болезни и др. заболеваний, связанных с сосудами. Уникальность исследования заключается в том, что ранее не изучался процесс свертывания крови с точки зрения генетики, утверждают ученые. Результаты исследования были опубликованы в The American Journal of Human Genetics. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.