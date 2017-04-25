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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За свертываемость крови отвечают гены
    Опубликовано: 2017-04-25 14:04:41

    Удалось обнаружить три гена, которые ответственны за свертывание крови и образование тромбов, утверждают шотландские исследователи из The University of Edinburgh, Scotland.

    Ученые провели эксперимент, в котором с помощью специального теста смогли оценить миллионы генетических маркеров, а также определить время образования и активность тромбопластина. В результате специалисты идентифицировали 3 гена (F12, HRG, KNG1), отвечающих за скорость свертывания крови.

    Эксперты полагают, что проведенное исследование позволит понять причину возникновения таких заболеваний, как варикозное расширение вен, инфаркт, инсульт и кровоизлияние, также улучшится профилактика и лечение варикозной болезни и др. заболеваний, связанных с сосудами. Уникальность исследования заключается в том, что ранее не изучался процесс свертывания крови с точки зрения генетики, утверждают ученые. Результаты исследования были опубликованы в The American Journal of Human Genetics.

    medicinform.net

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