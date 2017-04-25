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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Подростки запрограммированы на рисковые поступки
    Опубликовано: 2017-04-25 12:44:37

    Подростки запрограммированы на риск, так как они получают больше удовольствия от опасных ощущений, чем их старшие собратья, считают британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Подростковый период часто сопровождается взрывом опасных действий: вождение транспорта на высоких скоростях, незащищенный секс, эксперименты с алкоголем и наркотиками, нездоровое питание и физическая бездеятельность. Все эти действия в той или иной степени опасны для здоровья.

    Начальный этап юности приходится на пик хорошего физического здоровья, который совпадает с периодом повышенного риска, что приводит к высоким показателям смертности среди подростков. Исследователи изучили 86 мальчиков и взрослых мужчин в возрасте от 9 до 35 лет. Всем участникам была предложена компьютерная игра, в которой приходилось принимать разные решения, зарабатывая очки.

    В результате оказалось, что подростки выбирали более рискованные и необдуманные ситуации и получали больше удовольствия от их решения. Специалисты пришли к выводу, что результаты исследования позволяют объяснить, почему подростки более склонны к употреблению наркотиков, антиобщественному поведению и другим асоциальным действиям. Эти данные могут быть полезны для психологов и родителей, занимающихся воспитанием детей и сталкивающихся с проблемами, сообщает Reuters.

    medicinform.net

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