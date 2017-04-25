Шоколад: лекарство от многих болезней

Шоколад, на тему которого было много дискуссий, британские ученые наконец признали очень полезным продуктом, который эффективен в борьбе с разными заболеваниями.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные многочисленных исследований, проведенных учеными из разных стран мира. Оказалось, что шоколад просто очень полезен для употребления в пищу. В этом лакомстве столько полезных веществ, что его по праву можно считать лекарством, утверждают специалисты.

Дело в том, что шоколад содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают выводить вредные вещества из организма. В Медицинской школе при Университете Ганы долгое время в качестве лекарства при гипертонии и диабете назначался какао-порошок, пояснили эксперты.

Ученые пришли к выводу, что шоколад очень полезен и обладает терапевтическими свойствами. Врачи из Лондонской офтальмологической клиники рекомендуют своим пациентам перед операцией съедать столько шоколада, сколько они могут. По словам медиков, после этого пациенты гораздо меньше нервничают, чем после принятия успокаивающих препаратов.

medicinform.net