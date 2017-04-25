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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые нашли причину неэффективного лифтинга
    Опубликовано: 2017-04-25 12:04:34

    Специалисты обнаружили причину, по которой даже полная подтяжка лица зачастую не оказывает желаемого омолаживающего результата. Оказывается, с возрастом меняется не только кожа, но и лицевые кости, которые и необходимо исправлять пластическим хирургам, утверждают американские ученые.

    Подтяжка лица считается наиболее действенным способом омоложения уже многие годы, хотя существуют и более современные способы омоложения лица. Новое исследование, проведенное врачами Центра пластической и реконструктивной хирургии при медицинском центре Университета Рочестера, показывает, что практика подтяжки лица нуждается в изменениях.

    Исследователи изучили 120 снимков костной структуры лица у различных пациентов, чтобы измерить, как со временем эта структура меняется. Снимки разделили по полу и возрасту больных. В каждой из трех возрастных групп оказалось по 20 мужчин и 20 женщин. С помощью компьютера ученые измерили длину, ширину и угол мандибулы (нижняя челюсть), а затем сопоставили полученные результаты.

    Оказалось, что угол челюсти с возрастом увеличивается, что приводит к изменению линии нижней границы лица. Длина челюсти, напротив, сокращается, а вот высота мандибулы с возрастом существенно не меняется. Челюсть является основанием нижней части лица, и ее изменения нарушают весь лицевой рисунок, считают эксперты.

    Исследователи пришли к выводу, что объем челюсти с возрастом существенно уменьшается, а значит теряется поддержка и натяжение мягких тканей нижней части лица и шеи. Именно поэтому возникает дряблость кожи. Возможно, пластическим хирургам в будущем понадобится использовать имлантаты для дополнительной поддержки этих тканей. Эта операция будет предшествовать ныне применяемому лифтингу (подтяжке), полагают ученые.

    medicinform.net

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