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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 30 минут физических упражнений в день не хватает для поддержания хорошей формы
    Опубликовано: 2017-04-25 10:04:05

    Рекомендованных пол часа физических упражнений в день, возможно, недостаточно, чтобы остановить набор веса, считают исследователи.

    Согласно данным предыдущих исследований, достаточно пол часа в день умеренной физической нагрузки, чтобы вес не увеличивался. Однако ученые провели новое исследование, в котором изучили 34 тыс. женщин. Оказалось, что необходимо заниматься физическими упражнениями не менее часа в день, чтобы поддерживать мышцы в упругом состоянии. А женщинам, страдающим ожирением, необходимо параллельно сидеть на диете, чтобы остановить набор веса и похудеть. Результаты исследования были опубликованы в свежем номере the Journal of the American Medical Association.

    Средний возраст участниц исследования составил 54 года, которых разделили на три группы: тех, кто занимались менее 2,5 часов, от 2,5 до 7 часов, и более 7 часов в неделю. Наибольший эффект спустя 13 лет был в группе, которая занималась более 7 часов в неделю. В двух группах с меньшими нагрузками эффект был почти одинаковый и незначительный.

    Британское правительство советует взрослым проводить получасовые занятия спортом пять или более раз в неделю. По мнению специалистов, результаты нового масштабного исследования дают основания полагать, что необходимо изменить рекомендации и увеличить в них время до часа занятий в день, так как 30 минут физических упражнений не дают желаемого эффекта, пишет ВВС.

    medicinform.net

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