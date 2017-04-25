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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правильное питание снижает риск возникновения рака груди
    Опубликовано: 2017-04-25 09:44:08

    Женщина не в состоянии изменить наследственный фактор риска возникновения рака молочных желез, однако она может регулировать риск возникновения болезни, обращая внимание на свой рацион питания, сообщает Reuters.

    Так как уровень заболеваемости раком молочной железы постоянно растет, поиск способов профилактики болезни становится все актуальнее. Только в США раком груди болеют около 120 женщин на 100 тысяч. Ученые из университета в Белфасте (Ирландия) выяснили, какие из продуктов питания могут повлиять на сокращение риска возникновения рака груди, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Специалисты изучили данные изданных исследований на тему питания и рака молочных желез. Ученые пришли к выводу, что в качестве профилактики заболевания необходимо включить в свой рацион большое количество овощей и цельнозерновой продукции, а также минимизировать потребление алкогольных напитков.

    Хоть идея влияния правильного питания на заболевания не нова, исследование еще раз подтверждает важность выбора пищи для здоровья организма, подчеркнули исследователи.

    medicus.ru

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