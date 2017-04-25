Арбузы снижают риск инфарктов и инсультов Опубликовано: Регулярное потребление арбуза является крайне эффективным в профилактике полезней сердечнососудистой системы, и в частности инфарктов и инсультов – доказали недавно ученые из Университета Кентукки.



Помимо этого, благодаря данной ягоде человек также может поддерживать себя в форме – арбузный сок сокращает количество жировых отложений на теле, добавляя тонус всему организму. Таким образом, ученые советуют включать арбуз в диету спортсменов, и людей, регулярно подвергающимся тяжелым физическим нагрузкам.



Однако намного важнее, что арбузный сок позволяет снизить уровень холестерина в крови, и очистить наши артерии от бляшек, которые, по мнению ученых в перспективе могут привести к закупорке сосудов, что и приводит к инфарктам, инсультам и множеству других болезней сердечнососудистой системы. Положительное воздействие арбуза на наше здоровье объясняется в первую очередь наличием в его составе мощные антиоксидантные соединения каратоноидов, которые существенно снижают риск атеросклероза – той самой закупорки артерий холестериновыми бляшками, которая является наиболее распространенной причиной возникновения проблем с сердечнососудистой системой. Таким образом, регулярное употребление арбуза или арбузного сока способно в короткие сроки существенно снизить показатели артериального давления.



Вместе с тем на этом полезным свойства арбуза, по всей видимости, не ограничиваются. Как и помидорам, красный цвет арбузам придает ликопен – особое вещество, которое, по мнению ученых, обладает поистине уникальными антираковыми свойствами. На сегодняшний день на основе ряда исследований можно утверждать, что регулярное употребление продуктов, содержащих ликопен, позволяет почти на треть снизить риск развития рака толстой кишки и рака предстательной железы. Ученые также добавляют, что употребление арбуза не имеет никаких побочных эффектов, неважно в каких количествах человек его употребляет. Оптимальный уровень потребления оценивается в три чашки арбузного сока в день, что в целом эквивалентно 750 мг. арбузной мякоти.



Вместе с тем ученые убеждены, что многие полезные свойства арбуза пока неизвестны, и в новых исследованиях, еще только предстоит узнать, от каких же еще недугов способна спасти нас эта ягода.

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