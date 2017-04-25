Химиотерапия способна уничтожать только лишь умирающие раковые клетки Опубликовано: Новое исследование группы британских ученых пролило свет на столь низкую эффективность химиотерапии – чаще всего применяющуюся сегодня методику лечения раковых заболеваний. Оказывается, данный подход позволяет уничтожать далеко не все клетки раковых опухолей, а в основном только те, что уже, так или иначе находятся на грани апоптоза – или иными словами смерти.



Что же касается клеток, еще не достигших этой стадии, то, по мнению ученых к химиотерапии они оказываются практически невосприимчивыми.



“Когда повреждение структуры клеток становится необратимым – происходит апоптоз, заранее запрограммированная смерть клеток, в ходе, которого они разрушаются для того, что не передать имеющиеся в их структуре дефекты своему потомству, что тем самым могло бы причинить вред всей опухоли. В результате химиотерапия по большей части лишь ускоряет те процессы, что имели бы место быть, так или иначе” – отмечается в официальном отчете по исследованию.



Вместе с тем новое научное изыскание пока не дает никаких ответов на интересующие медиков вопросы, а напротив, лишь преумножает их число. Не ясно – а есть ли какой-то эффект от использования химиотерапии вообще, и неужели, те больные, которые все же были вылечены при помощи данной методики, выздоровели бы так или иначе, поскольку имевшиеся в их организме раковые клетки в любом случае находились в предсмертном состоянии?



По мнению самих исследователей, химиотерапия является устаревшей методикой лечения, от которой следует, отказаться как можно скорее, поскольку ее применение очень часто убивает больного гораздо быстрее, чем рак. В среднем же подсчитано, что химиотерапия способна продлить жизнь пациента лишь на 2-3%, в сравнении с тем сроком, который он бы прожил вовсе без какого-либо лечения.



По мнению ученых, химиотерапия до сих пор применяется лишь потому, что она очень выгодна. На сегодняшний день 75% дохода, которые получают онкологи, состоит в продаже или получение процента от продаж, препаратов, применяющихся в химиотерапии. Ни одна из альтернативных методик лечения раковых опухолей, на сегодняшний день, не способна предложить врачебному сообществу аналогичной материальной выгоды. Вывод выглядит несколько циничным, однако не исключено, что он может иметь что-то общее с действительностью.

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