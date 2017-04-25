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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стволовые клетки против воспаления кишечника
    Опубликовано: 2017-04-25 06:34:17

    Человеческие эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) могут служить неограниченным источником материала для регенеративной терапии. Необходимое условие для их успешного применения – надежная направленная дифференцировка ЭСК в желаемые типы тканеспецифичных клеток-предшественников.

    Испанские ученые из Andalusian Stem Cell Bank, Centro de Investigaciуn Biomйdica, CSJA-UGR, Гранада, поставили целью своего исследования разработку оптимального метода получения из ЭСК мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Для этого использовали специфическое подавление сигналинга SMAD-2/3.

    Через 28 сут. ингибиции SMAD-2/3 более 42% ЭСК в культуре дифференцировались в мультипотентные МСК. Полученные из ЭСК МСК представляли собой популяцию фибробластоподобных клеток, экспрессирующих характерные для фенотипа МСК маркеры: CD73+ CD90+ CD105+ CD44+ CD166+ CD45- CD34- CD14- CD19-, HLA-DR-. CD73+CD90+ клетки выделяли при помощи клеточного FACS-сортера и поддерживали в постоянной культуре. На протяжении множества пассажей клетки сохраняли характерную морфологию и фенотип МСК и более высокую скорость роста, чем МСК, выделенные из тканей взрослого организма.

    Полученные МСК проявляли способность к дифференцировке в остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлении и проявляли сильные иммуносупрессивные и противовоспалительные свойства in vitro и in vivo.

    В эксперименте на лабораторных животных было показано, что трансплантация МСК может предотвратить развитие воспалительной болезни кишечника.

    Интересно, что метод ингибиции сигналинга SMAD-2/3, успешный для получения МСК из ЭСК, невоспроизводим для линий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, предложенный учеными метод дифференцировки человеческих ЭСК в обладающие иммуносупрессивными и противовоспалительными свойствами МСК может быть с успехом применен в клинической практике для получения материала для клеточной терапии различных заболеваний.

    news.gradusnik.ru

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