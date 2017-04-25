Стволовые клетки против воспаления кишечника

Человеческие эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) могут служить неограниченным источником материала для регенеративной терапии. Необходимое условие для их успешного применения – надежная направленная дифференцировка ЭСК в желаемые типы тканеспецифичных клеток-предшественников.



Испанские ученые из Andalusian Stem Cell Bank, Centro de Investigaciуn Biomйdica, CSJA-UGR, Гранада, поставили целью своего исследования разработку оптимального метода получения из ЭСК мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Для этого использовали специфическое подавление сигналинга SMAD-2/3.

Через 28 сут. ингибиции SMAD-2/3 более 42% ЭСК в культуре дифференцировались в мультипотентные МСК. Полученные из ЭСК МСК представляли собой популяцию фибробластоподобных клеток, экспрессирующих характерные для фенотипа МСК маркеры: CD73+ CD90+ CD105+ CD44+ CD166+ CD45- CD34- CD14- CD19-, HLA-DR-. CD73+CD90+ клетки выделяли при помощи клеточного FACS-сортера и поддерживали в постоянной культуре. На протяжении множества пассажей клетки сохраняли характерную морфологию и фенотип МСК и более высокую скорость роста, чем МСК, выделенные из тканей взрослого организма.

Полученные МСК проявляли способность к дифференцировке в остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлении и проявляли сильные иммуносупрессивные и противовоспалительные свойства in vitro и in vivo.

В эксперименте на лабораторных животных было показано, что трансплантация МСК может предотвратить развитие воспалительной болезни кишечника.

Интересно, что метод ингибиции сигналинга SMAD-2/3, успешный для получения МСК из ЭСК, невоспроизводим для линий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, предложенный учеными метод дифференцировки человеческих ЭСК в обладающие иммуносупрессивными и противовоспалительными свойствами МСК может быть с успехом применен в клинической практике для получения материала для клеточной терапии различных заболеваний.

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