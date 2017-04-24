Когда начинается беременность Опубликовано: Как показал опрос американских акушеров-гинекологов, большинство из них считает, что беременность начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, что расходится с позицией ведущей группы экспертов США в этой области медицины.



По данным Американской коллегии акушеров и гинекологов, началом беременности следует считать момент имплантации оплодотворённой яйцеклетки в слизистую оболочку матки.



"Люди полагают, что медицина давно решила этот вопрос, - говорит руководитель исследования, Farr Curlin, профессор Чикагского университета. - Но, судя по нашим данным, единого мнения по этому поводу среди медиков нет".



В ходе исследования Curlin и его коллеги разослали более чем тысяче врачей акушеров-гинекологов опросники с вопросом "В какой момент начинается беременность?" и вариантами ответов "при оплодотворении", "при имплантации" и "точно не знаю".



Большая часть респондентов (57%) выбрали первый вариант, 28% ответили "при имплантации" и 15% - "точно не знаю". Верующие гинекологи, а также противники абортов и методов контрацепции, препятствующих имплантации, были в большей степени склонны считать, что началом беременности является момент оплодотворения.



Имплантация происходит примерно через неделю после оплодотворения; при этом бластоциста - крошечное скопление клеток, которое в будущем превратится в плод, - погружается в слизистую маточной стенки.



По словам Curlin, он удивлён, как много врачей имеет мнение, отличное от официальной позиции Американской коллегии акушеров и гинекологов, которая не ответила на просьбу прокомментировать результаты исследования.



"Наука может точно сообщить, что и в какой момент происходит, но ей не под силу повлиять на представления людей о времени начала беременности", - отмечает он.



Слабым местом исследования, по его мнению, является использование в опросах слова "зачатие" вместо "оплодотворение". Обычно эти слова считаются синонимами, но некоторые могут понимать под "зачатием" и имплантацию.



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