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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Когда начинается беременность
    Опубликовано: 2017-04-24 20:44:00

    Как показал опрос американских акушеров-гинекологов, большинство из них считает, что беременность начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, что расходится с позицией ведущей группы экспертов США в этой области медицины.

    По данным Американской коллегии акушеров и гинекологов, началом беременности следует считать момент имплантации оплодотворённой яйцеклетки в слизистую оболочку матки.

    "Люди полагают, что медицина давно решила этот вопрос, - говорит руководитель исследования, Farr Curlin, профессор Чикагского университета. - Но, судя по нашим данным, единого мнения по этому поводу среди медиков нет".

    В ходе исследования Curlin и его коллеги разослали более чем тысяче врачей акушеров-гинекологов опросники с вопросом "В какой момент начинается беременность?" и вариантами ответов "при оплодотворении", "при имплантации" и "точно не знаю".

    Большая часть респондентов (57%) выбрали первый вариант, 28% ответили "при имплантации" и 15% - "точно не знаю". Верующие гинекологи, а также противники абортов и методов контрацепции, препятствующих имплантации, были в большей степени склонны считать, что началом беременности является момент оплодотворения.

    Имплантация происходит примерно через неделю после оплодотворения; при этом бластоциста - крошечное скопление клеток, которое в будущем превратится в плод, - погружается в слизистую маточной стенки.

    По словам Curlin, он удивлён, как много врачей имеет мнение, отличное от официальной позиции Американской коллегии акушеров и гинекологов, которая не ответила на просьбу прокомментировать результаты исследования.

    "Наука может точно сообщить, что и в какой момент происходит, но ей не под силу повлиять на представления людей о времени начала беременности", - отмечает он.

    Слабым местом исследования, по его мнению, является использование в опросах слова "зачатие" вместо "оплодотворение". Обычно эти слова считаются синонимами, но некоторые могут понимать под "зачатием" и имплантацию.

    news.gradusnik.ru

     

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