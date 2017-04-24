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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Недержание становится проблемой молодых женщин
    Опубликовано: 2017-04-24 19:44:01

    Принято считать, что с недержанием мочи сталкиваются только пожилые и рожавшие женщины. Однако, как говорит статистика, приводимая австралийскими исследователями, все больше молодых, здоровых, не рожавших женщин страдает от этого расстройства, сообщает ABC News.

    Эксперты специально проанализировали состояние 1000 женщин в возрасте 16-30 лет. Оказалось, у каждой восьмой было недержание мочи (12,6%). У 6,2% женщин непроизвольное мочеиспускание происходило при покашливании, чихании. А 4,5% имели позывы к мочеиспусканию, но не успевали добежать до туалета. 1,9% сталкивались с недержанием обоих видов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Обычно излишний вес относят к факторам риска, способствующим развитию недержания. Но проблемы с весом фиксировались лишь у 15% женщин. В любом случае, половина женщин жаловалась на то, что недержание оказывает негативное влияние на их социальную жизнь.

    По мнению соавтора изыскания профессора Сьюзан Дэвис из Университета Монаш, здесь виновата изначальная предрасположенность к недержанию (например, слабые мышцы тазового дна, плохое контролирование мочевого пузыря из-за гормонального сбоя). Также было доказано, что прием оральных контрацептивов снижал вероятность недержания на 50% (на стенках и шейке мочевого пузыря много рецептором эстрогена).

    news.gradusnik.ru

     

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