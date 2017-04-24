Стволовые клетки для восстановления после инсульта

Клеточная трансплантация представляет собой многообещающую терапевтическую стратегию для лечения последствий инсульта, однако, как функционируют трансплантированные клетки in vivo, в настоящее время еще мало изучено, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Американские ученые из Stanford University School of Medicine впервые показали, что стволовые клетки (СК), трансплантированные в головной мозг в подострый период ишемического инсульта, растут в виде нейросфер; причем секретируемый ими фактор роста сосудистого эндотелия (vascular endothelial growth factor, VEGF), необходим для функционального восстановления нервной ткани.

Было обнаружено, что восстановление функций мозга, стимулируемое влиянием VEGF, связано не только с восстановление сети кровеносных сосудов, но и с подавлением воспалительной реакции. Трансплантированные микросферы из нейральных СК воздействовали на множество параметров работы головного мозга с различной кинетикой: сначала происходило восстановление гематоэнцефалического барьера и подавление воспаления, а затем функции мозга восстанавливались за счет неоваскуляризации. Эти события соответствовали бимодальному паттерну восстановления функций мозга: на раннем этапе оно происходило независимо от роста новых сосудов, а на позднем – совпадало с вызванной VEGF неоваскуляризацией.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, результаты исследования доказывают, что клеточная трансплантация представляет собой эффективную мультимодальную стратегию восстановления функций головного мозга после инсульта, а также при лечении других заболеваний, связанных с нарушением кровообращения и с воспалением.

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