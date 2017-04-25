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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китай готов внедрить ЗСТ с Украиной - посол
    Опубликовано: 2017-04-25 10:00:18

    Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй заявляет, что его страна готова рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной в случае поступления соответствующего предложения.

    Говоря о возможности создания зоны свободной торговли с Украиной, Ду Вэй отметил, что важной составляющей стратегии развития Китая являются взаимоотношения с другими странами.

    “Еще в 2015 году состоялось заседание подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в рамках межправительственной комиссии. Наши руководители подкомитетов на рабочем уровне, неофициально, обсудили этот вопрос. Я так считаю, что после этого, и у вас, украинской стороны, и у китайской стороны… наши эксперты изучают, анализируют и делают экспертизу на счет этого сотрудничества”, – сообщил посол.

    По его словам, если у украинской стороны “будут какие-то предложения, китайская сторона готова принять и выслушать их”.

    Инф. finance.ua

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