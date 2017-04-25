Eurostat подсчитал, куда мигрировали украинцы в 2015 году

В европейской службе статистики (Eurostat) подсчитали, что за 2015 год около 840 тысяч человек получили гражданство одного из государств-членов Европейского Союза, по сравнению с 890 тысячами в 2014 году и 980 тысячами в 2013 году.

Согласно их данным, основными получателями европейского гражданства в 2015 году были граждане Марокко (86,1 тыс. человек, из них 88% получили гражданство Италии, Испании или Франции).

Украинцы занимают восьмое место в этом списке — 19 142 утвержденных заявлений о гражданстве.

Больше всего украинцев получили гражданство в Германии (4 917), Португалии (2 895) и Польши (1 957).

Инф. finance.ua