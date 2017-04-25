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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Eurostat подсчитал, куда мигрировали украинцы в 2015 году
    Опубликовано: 2017-04-25 09:45:59

    В европейской службе статистики (Eurostat) подсчитали, что за 2015 год около 840 тысяч человек получили гражданство одного из государств-членов Европейского Союза, по сравнению с 890 тысячами в 2014 году и 980 тысячами в 2013 году.

    Согласно их данным, основными получателями европейского гражданства в 2015 году были граждане Марокко (86,1 тыс. человек, из них 88% получили гражданство Италии, Испании или Франции).

    Украинцы занимают восьмое место в этом списке — 19 142 утвержденных заявлений о гражданстве.

    Больше всего украинцев получили гражданство в Германии (4 917), Португалии (2 895) и Польши (1 957).

    Инф. finance.ua

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