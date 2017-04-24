Головную боль лечат операцией на сердце

Британские ученые проводят эксперимент по лечению мигреней через устранение дефекта межпредсердной перегородки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Исследование, которое проводится при поддержке Ассоциации по борьбе с мигренью, выявило, что восстановление нормальной циркуляции крови по разным показаниям у некоторых пациентов приводило к исчезновению мигрени.

Теперь британские врачи провели первую операцию по устранению дефекта межпредсердной перегородки именно для лечения мигрени.



В результате этого дефекта, кровь, которая должна идти в легкие, попадает в артерию, ведущую к мозгу. Из-за этого, считают врачи, мозг увеличивает выработку серотонина.

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) — врожденный порок сердца, характеризующийся наличием сообщения в перегородке между предсердиями, через который происходит сброс крови.



medicus.ru