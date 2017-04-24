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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Головную боль лечат операцией на сердце
    Опубликовано: 2017-04-24 15:44:51

    Британские ученые проводят эксперимент по лечению мигреней через устранение дефекта межпредсердной перегородки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Исследование, которое проводится при поддержке Ассоциации по борьбе с мигренью, выявило, что восстановление нормальной циркуляции крови по разным показаниям у некоторых пациентов приводило к исчезновению мигрени.
    Теперь британские врачи провели первую операцию по устранению дефекта межпредсердной перегородки именно для лечения мигрени.


    В результате этого дефекта, кровь, которая должна идти в легкие, попадает в артерию, ведущую к мозгу. Из-за этого, считают врачи, мозг увеличивает выработку серотонина.
    Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) — врожденный порок сердца, характеризующийся наличием сообщения в перегородке между предсердиями, через который происходит сброс крови.

    medicus.ru

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