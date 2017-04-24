Грейпфрутовый сок может быть опасным

Грейпфрутовый сок считается ценнейшим источником веществ, полезных для человеческого организма. Но, оказывается, он же при определенных условиях может представлять опасность для здоровья человека.



Как пишут “Mednovosti.Ru”, специалисты сестринской школы при медицинском центре Университета Рочестера (Великобритания) показали, что при взаимодействии грейпфрутового сока с некоторыми лекарствами в организме могут развиться определенные опасные физиологические процессы.

Дело в том, что этот сок содержит вещества, воздействующие на так называемые микросомальные ферменты печени – специфические белки, участвующие в защите организма от токсичных веществ. На их функции также влияют и некоторые лекарственные препараты, например антибиотики, гормональные контрацептивы и противоопухолевые средства.



Ученые считают, что врачи обязаны предупреждать своих пациентов о потенциальной опасности и при назначении соответствующих лекарств напоминать им о том, что от грейпфрутового сока следует воздержаться.



medicus.ru