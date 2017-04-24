Омега 3 жирные кислоты снижают риск возникновения эндометриоза

Питание с высоким содержанием ненасыщенных омега-3 жиров снижает риск возникновения эндометриоза у женщин, сообщили исследователи.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 70 женщин. Все участницы проходили обследования на протяжении 12 лет. Оказалось, что женщины, съедающие большое количество продуктов с кислотами омега-3, на 22% снижали риск возникновения эндометриоза. Животные жиры в рационе на 48% повышали его риск.

Эндометриоз – это распространение клеток матки за ее пределы. Во время менструального цикла эти ткани также набухают и воспаляются в ответ на эстрогены, что приводит к сильной боли. Иногда заболевание, поражающее до 10% женщин, приводит к бесплодию. Обычно оно лечится анальгетиками, гормональными препаратами или хирургическими методами.

Уже давно жирные кислоты омега-3 известны своим положительным влиянием на сердце. Они находятся в рыбе, такой как тунец, лосось и макрель. Трансжиры, используемые в маргаринах, давно были признаны врагами здоровья, поскольку засоряют сосуды и ухудшают работу сердца.

Ученые планируют дальнейшее проведение исследований с целью выяснения влияния кислот омега-3 на снижение симптомов развитого эндометриоза.

medicinform.net