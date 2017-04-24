Употребление алкоголя во время беременности подвергает плод повышенном риску возникновения эпилепсии

Женщины, которые во время беременности употребляют спиртные напитки, подвергают будущего ребенка повышенному риску возникновения эпилепсии и других неврологических расстройств, считают исследователи.

Изучая связь между случаями эпилепсии и судорог у детей и предполагаемыми факторами риска (включая воздействие алкоголя и наркотиков во время беременности), ученые проанализировали медицинские истории 425 человек, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Оказалось, что дети, которые страдают от плодного алкогольного расстройства (состояние, вызванное материнским алкоголизмом во время беременности), в шесть раз чаще болеют эпилепсией и другими неврологическими расстройствами. Предыдущие исследования также указывали на вероятную связь между алкоголизмом матери во время беременности и уровнем алкоголизма, наркомании, депрессии и даже болезни Паркинсона и инсульта в будущем у новорожденных малышей.

По мнению авторов исследования, еще раз удалось доказать, что употребление алкоголя во время беременности несет огромный вред для здоровья плода и имеет долгосрочные последствия. Специалисты рекомендуют придерживаться рекомендаций врачей и отказываться от спиртных напитков на период беременности.

medicinform.net