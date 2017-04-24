  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Употребление алкоголя во время беременности подвергает плод повышенном риску возникновения эпилепсии
    Опубликовано: 2017-04-24 08:44:07

    Женщины, которые во время беременности употребляют спиртные напитки, подвергают будущего ребенка повышенному риску возникновения эпилепсии и других неврологических расстройств, считают исследователи.

    Изучая связь между случаями эпилепсии и судорог у детей и предполагаемыми факторами риска (включая воздействие алкоголя и наркотиков во время беременности), ученые проанализировали медицинские истории 425 человек, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что дети, которые страдают от плодного алкогольного расстройства (состояние, вызванное материнским алкоголизмом во время беременности), в шесть раз чаще болеют эпилепсией и другими неврологическими расстройствами. Предыдущие исследования также указывали на вероятную связь между алкоголизмом матери во время беременности и уровнем алкоголизма, наркомании, депрессии и даже болезни Паркинсона и инсульта в будущем у новорожденных малышей.

    По мнению авторов исследования, еще раз удалось доказать, что употребление алкоголя во время беременности несет огромный вред для здоровья плода и имеет долгосрочные последствия. Специалисты рекомендуют придерживаться рекомендаций врачей и отказываться от спиртных напитков на период беременности.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.