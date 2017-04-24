Ученые нашли генетическую ошибку, которая приводит к возникновению наследственной глухоты

Голландские ученые нашли новый вариант генетической ошибки, которая может вызывать наследственные случаи глухоты, сообщает ВВС.

В результате исследования специалисты выявили, что ген PTPRQ, возможно, играет роль в формировании клеток волос внутреннего уха перед рождением ребенка. При генетических отклонениях наблюдается некорректное формирование этих клеток, из-за чего возникают серьезные проблемы со слухом в будущем, пояснили специалисты.

Данное открытие означает, что родители с наследственным заболеванием могут более точно прогнозировать возможность передачи болезни детям. Специалисты надеются, что на основе новых знаний удастся создать новые лекарства от глухоты, а также методы лечения и профилактики. Согласно статистике, каждый 750 ребенок рождается с серьезными проблемами слуха и тугоухости. Результаты исследования были опубликованы в the American Journal of Human Genetics.

medicinform.net