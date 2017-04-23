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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые нашли гены, ответственные за болезни почек
    Опубликовано: 2017-04-23 21:24:19

    Исследователи идентифицировали 20 генов, которые помогут объяснить причины возникновения заболеваний почек, что может привести к полному изменению методов лечения, сообщает ВВС.

    Хронические заболевания почек приблизительно у каждого 10-го взрослого приводят к необходимости диализа или трансплантации органа, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Гены, идентифицированные международной группой ученых, управляют такими функциями почек, как фильтрация крови. По мнению экспертов, открытие стало большим прорывом в медицине. Результаты исследования были опубликованы в Nature Genetics.

    При хронических заболеваниях почек происходит медленная потеря функций почек и разрушение тканей органа. Чаще всего люди не обращают особого внимания на отекшие лодыжки и руки, и кровь в моче, пока заболевание не начинает прогрессировать. Обычно заболевания почек связаны со старением организма в целом. Приблизительно у каждого пятого мужчины и каждой четвертой женщины в возрасте от 65 до 74 лет наблюдается некоторая степень почечной недостаточности. Специалисты возлагают большие надежды на результаты исследования и планируют разработать новые подходы в лечении заболеваний почек.

    medicinform.net

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