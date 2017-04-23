Ученые установили наиболее удачное время интимной близости для обоих полов

Европейские сексологи определили лучшее время для интимной близости в течение дня и года.

В ходе изучения наиболее благоприятного времени для интимной близости ученые обнаружили, что идеальное время для секса - 9 часов утра. Именно в это время суток сексуальное желание просыпается у женщин и еще не успевает остыть у мужчин. К слову, сильнейшая утренняя потенция у представителей сильного пола зафиксирована в 6 утра, но в это время женское либидо, как правило, понижено.

Специалисты также установили, что с 13:00 до 15:00 сексуальные возможности падают как у мужчин, так и у женщин, а с 18:00 до 20:00 желание вновь возрастает.

Исследователи установили, что сексуальное влечение у человека меняется не только в течение суток, но и в течение года. Самое высокое либидо у мужчин было зафиксировано в августе и феврале, а у женщин - в сентябре - октябре и декабре.

Давно известна зависимость сексуального желания женщины от менструального цикла. Самое высокое либидо - на 14 - 21 дни цикла, а самое низкое - с 1 по 5, с 22 по 27 дни, добавили специалисты.

medicinform.net