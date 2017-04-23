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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем напряженнее работа, тем курильщики меньше курят
    Опубликовано: 2017-04-23 18:44:04

    Чем больше напряженной работы у курильщиков, тем ниже у них зависимость от никотина, утверждают немецкие исследователи из университета Кельна, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 197 работающих курильщика. Специалисты изначально предполагали, что при повышенной рабочей нагрузке работники будут больше курить, так как курильщики используют сигареты как способ успокоиться. Исследование было опубликовано в журнале obacco Induced Diseases.

    С помощью теста Фагерстрема, метода определения степени никотиновой зависимости, выяснили, что люди, испытывающие стресс на работе, курили меньше, чем остальные. Однако объяснение может быть очевидным: у слишком занятых людей на курение просто нет времени, предположили исследователи.

    Ранее учеными были выявлены другие факторы, снижающие зависимость от никотина: религиозность, наличие семьи и высокий уровень образования.

    medicinform.net

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