Чем напряженнее работа, тем курильщики меньше курят

Чем больше напряженной работы у курильщиков, тем ниже у них зависимость от никотина, утверждают немецкие исследователи из университета Кельна, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 197 работающих курильщика. Специалисты изначально предполагали, что при повышенной рабочей нагрузке работники будут больше курить, так как курильщики используют сигареты как способ успокоиться. Исследование было опубликовано в журнале obacco Induced Diseases.

С помощью теста Фагерстрема, метода определения степени никотиновой зависимости, выяснили, что люди, испытывающие стресс на работе, курили меньше, чем остальные. Однако объяснение может быть очевидным: у слишком занятых людей на курение просто нет времени, предположили исследователи.

Ранее учеными были выявлены другие факторы, снижающие зависимость от никотина: религиозность, наличие семьи и высокий уровень образования.

medicinform.net