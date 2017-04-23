Углеводы повышают риск возникновения заболеваний сердца у женщин

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания наряду с диабетом стали причиной трети смертей во всем мире за 2005 год. Ученые установили, что возникновению заболеваний сердца у женщин способствуют продукты с высоким содержанием углеводов.

Исследователи привлекли к участию в эксперименте около 48 тыс. человек. Выяснилось, что 25% женщин употребляют углеводы в количествах, значительно больших нормы. По сравнению с представительницами прекрасного пола, употреблявшими меньшее количество пищи с содержанием углеводов, эти женщины имели повышенный риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Известно, что продукты с высоким содержанием углеводов увеличивают уровень глюкозы в крови, а также повышают уровень вредных жиров, триглицеридов, что негативно отражается на состоянии здоровья. Кроме того, продукты с высоким гликемическим индексом способствуют развитию коронарной болезни сердца, тогда как продукты с низким гликемическим индексом не оказывают подобного влияния.

К продуктам с высоким содержанием углеводов относятся жареные пончики, пирожки, белый хлеб и мороженое, к продуктам с низким гликемическим индексом - бобы, фасоль, чечевица и орехи. Специалисты отметили, что увлечение продуктами с высоким гликемическим индексом заметно вредит только женщинам. На мужчин эта тенденция столь явно не распространяется.

medicinform.net