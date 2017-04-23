Препарат для лечения вирусных заболеваний может способствовать возникновению туберкулеза

Препарат, который предназначается для стимулирования иммунной системы, может способствовать возникновению туберкулеза, считают ученые.

В процессе исследований изучалось влияние препарата Поли ICLC (poly ICLC) на иммунные реакции при наличии инфекции туберкулеза. Действие препарата заключается в стимуляции выработки интерферона и транспортировке определенных иммунных клеток в легкие. Но как выяснилось, среди этих клеток также может находиться микобактерия туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), что влечет за собой риск возникновения заболевания.

Специалисты обращают внимание, что по статистике только у 10% людей, инфицированных туберкулезом, возникает это заболевание. На развитие заболевания влияют такие факторы, как возраст и состояние иммунной системы.

Ученые провели эксперименты на мышах, которые показали, что препарат Поли ICLC (poly ICLC) способствует росту количества микобактерий туберкулеза в человеческом организме. В настоящее время специалисты предпринимают попытки выяснить, каким именно образом данный препарат увеличивает количество микобактерий туберкулеза и применимы ли результаты этих исследований к людям. Также ожидается, что проводимые исследования предоставят ценные данные о том, при каких именно условиях развивается туберкулез, пребывавший до этого в латентной форме.

Поли ICLC (poly ICLC) стимулирует выработку иммунного белка интерферона первого типа и используется для лечения вирусных заболеваний (в том числе гепатита В и С) и определенных видов рака.

medicinform.net