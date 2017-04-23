Статины нужно начинать принимать как можно раньше Опубликовано: Пациентам, имеющим проблемы с сердцем, следует как можно скорее начать принимать статины, чтобы уменьшить риск возникновения сердечных приступов и инсультов. Причем, чем раньше больной начнет прием лекарств, тем будет лучше, говорится в исследовании, проведенном учеными Оксфордского университета, о котором пишет The Telegraph.



В данном изыскании приняли участие 20 тысяч пациентов с повышенным риском сердечных приступов или инсульта. Их разделили на две группы, одной из которых давали ежедневно по 40 миллиграмм симвастатина, а другой - плацебо. Через пять лет ученые сделали анализы и сравнили результаты. Оказалось, в группе, принимавшей статины, уровень заболеваний, связанных с сердцем, был ниже на 23%.



Тогда исследователи начали давать статины и второй группе, принимавшей ранее плацебо. Однако сделанные спустя некоторое время анализы показали: риск сердечных приступов и инсультов в ней все равно остался выше, чем в первой.



Свои выводы исследователи представили в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Они также отмечают: их изыскания не подтвердили существовавшие опасения относительно того, что длительный прием статинов может повысить риск развития некоторых видов рака. Подобных побочных эффектов не было замечено даже у тех пациентов, которые принимали статины в течение 11 лет.

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