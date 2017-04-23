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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Культуры человеческих клеток загрязнены
    Опубликовано: 2017-04-23 16:24:45

    Клеточные культуры эмбриональных стволовых клеток, используемые для проведения научных исследований, загрязнены инородными веществами, ограничивающими возможности их применения в экспериментах. К такому заключению пришли ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего.


    Как показали проведенные ими исследования, в большинстве культур, находящихся на хранении в различных лабораториях, содержится слишком много сиаловой кислоты – вещества, в норме не входящего в состав человеческих клеток. Сиаловую кислоту выделяют животные клетки, которые вводятся в состав культур для увеличения их жизнеспособности.

    В принципе, на данный момент никаких отрицательных эффектов от ее присутствия в клеточных культурах не обнаружено, но вопрос о точности проводимых на таких культурах экспериментов остается открытым.

    medicus.ru

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