Культуры человеческих клеток загрязнены

Клеточные культуры эмбриональных стволовых клеток, используемые для проведения научных исследований, загрязнены инородными веществами, ограничивающими возможности их применения в экспериментах. К такому заключению пришли ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего.



Как показали проведенные ими исследования, в большинстве культур, находящихся на хранении в различных лабораториях, содержится слишком много сиаловой кислоты – вещества, в норме не входящего в состав человеческих клеток. Сиаловую кислоту выделяют животные клетки, которые вводятся в состав культур для увеличения их жизнеспособности.

В принципе, на данный момент никаких отрицательных эффектов от ее присутствия в клеточных культурах не обнаружено, но вопрос о точности проводимых на таких культурах экспериментов остается открытым.



medicus.ru