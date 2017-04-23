  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Успех ЭКО зависит от возраста женщины
    Опубликовано: 2017-04-23 10:04:43

    Способность женщины зачать и родить ребенка с помощью вспомогательной репродукции – например, ЭКО — уменьшается до 4% после того, как ей исполняется 42, о чем свидетельствует правительственное исследование США.

    Женщины в возрасте от 20 до 35 лет, использовавшие ЭКО, имели самый высокий коэффициент наступления беременности и рождения 1 ребенка', — отмечает Виктория Райт (Victoria Wright), аналитик по вопросам здравоохранения. Как и в случае с естественным зачатием, чем меньше возраст женщины в момент попытки зачатия, тем больше вероятность успеха при каждой попытке. 'Однако коэффициент наступления беременности неуклонно падает после достижения женщиной 35 лет. Это служит напоминанием о том, что возраст — самый важный фактор для успеха беременности, и коэффициент успешного завершения беременности выше у более молодых по сравнению с более пожилыми женщинами, даже при использовании высоких технологий', — добавила Виктория Райт.


    Более 45 тысяч детей родились в США с помощью ЭКО в 2002 году, и 40.687 — в 2001 году. В 2002 году было сделано 115.392 попыток зачать ребенка с помощью ВРТ по сравнению с 107.587 попытками в 2001 году. Большинство попыток сопровождались ЭКО. Сообщается, что 28,3% процедур ВРТ привели к рождению одного или нескольких детей среди женщин, использовавших собственные свежеоплодотворенные яйцеклетки. Приблизительно 35% всех новорожденных, появившихся на свет благодаря ВРТ, были от многоплодных беременностей (2, 3 и более детей), по сравнению с 3% многоплодных беременностей в среднем по популяции. Анализ показал, что рождение ребенка происходило в 37% случаев вспомогательной репродукции среди женщин моложе 35 лет, использовавших собственные яйцеклетки и сперму партнера.
    Коэффициент успешного исхода беременности падал до 21% среди женщин 38−40 лет, до 11% среди женщин 41−42 лет, и до 4% среди женщин старше 42 лет.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.