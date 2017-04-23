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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему нормальное артериальное давление именно «120 на 80»
    Опубликовано: 2017-04-23 09:44:40

    Действительно, почему нормальное артериальное давление 120 на 80? И должны ли эти показатели корректироваться в зависимости от роста пациента, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    На этот вопросы SCIENTIFICAMERICAN ответил Jeffrey Cutler, старший научный сотрудник Национального института сердца, легких и Крови (National Heart, Lung, and Blood Institute — США).


    Показатели кровяного давления состоят из систолического и диастолического давления. Так называемое верхнее давление – систолическое давление. Современные эпидемиологические исследования подтверждают, что риск сердечного приступа и инсульта возрастают, если обычное давление у взрослого составляет 115 и выше, а диастолическое давление 75 и выше. Риск повышается в зависимости от степени превышения этих показателей.
    Обычно артериальное давление измеряется на руке пациента в сидячем положении и оно несколько меняется в зависимости от роста. Действительно, для того чтобы кровь могла достигнуть мозга, который находится значительно выше сердца нужно преодолеть силу гравитации и другие силы сопротивления, которые зависит от роста индивидуума. Однако эти различия связанные с длиной тела незначительны и поэтому роковые 120/80 не зависят от роста.
    Более того, при оценке нормальных показателей кровяного давления не учитываются факторы возраста, роста, пола, расовая, этническая принадлежность и другие. Не зависимо ни от чего, следует стремиться иметь показатели кровяного давления как можно более близкие к нормальным.

    medicus.ru

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