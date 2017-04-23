Инсульт «приходит» к пьющим

Американские ученые утверждают, что у мужчин, которые ежедневно употребляют спиртное, риск инсульта достоверно выше, чем у непьющих.



В 14−летнее исследование вошли 38156 мужчин — медицинских работников, исходно (1986 г.) не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждые 4 года участники заполняли специальный вопросник по особенностям питания и потребления алкоголя.



Потребление менее одного дринка, одного-двух дринков, трех и более дринков в день рассматривалось, соответственно, как употребление алкоголя в малых, умеренных и больших дозах. За период наблюдения было зарегистрировано 412 случаев ишемического инсульта.

Среди мужчин, потреблявших спиртное в больших дозах, риск инсульта оказался на 42% выше, чем у тех, кто вообще не пил. В основе подобной связи могут лежать гипертония и мерцательная аритмия, предполагают авторы. При потреблении алкоголя в малых и умеренных дозах общий риск инсульта практически не отличался от риска среди непьющих участников. Минимальной вероятность развития инсульта была у мужчин, употреблявших 1−2 дринка не более 3−4 дней в неделю — риск на 32% ниже, чем у непьющих (статистически не достоверно). Протективный эффект был наиболее выражен для красного вина — его потребление снижало риск инсульта на 46%.

Авторы подчеркивают, что для профилактики ишемического инсульта мужчины должны потреблять не более 2 дринков спиртного в день: «Полностью отказываться от спиртного не стоит, но злоупотреблять им тем более не следует».



medicus.ru