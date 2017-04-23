Какие бывают типы волос

Каждый человек хочет, чтобы его волосы были красивыми и ухоженными. Для правильного и эффективного ухода за ними очень важно правильно определить свой тип волос, иначе в противном случае можно лишь ухудшить их состояние. Если средство по уходу неправильно подобрано, то оно обволакивает волоски и уничтожает объем. К примеру, используя бальзам для поврежденных или окрашенных волос на тонкие натуральные волосы, можно намного утяжелить прическу.

Очень важным моментом, который обязательно следует учитывать при определении типа своих волос, является то, что их состояние, как и кожи головы, со временем может меняться. Все изменения условно можно разделить на две категории - безвозвратные и обратимые.

Ко первому типу относят случаи изменений, которые обусловлены генетически, Например, у девочки-подростка могут быть прямые светлые волосы, но к моменту полового созревания они становятся волнистыми и более темными.

К обратимым изменениям относятся те, которые связаны с образом жизни, типом нашего питания и сопутствующими заболеваниями. Так бывает, когда мы возвращаемся из летнего отпуска, который провели на морских жарких пляжах, и наши волосы, не получая необходимой защиты от избыточного ультрафиолета и соленой морской воды, выглядят выгоревшими, безжизненными и более сухими.

Поэтому перед выбором бальзама или шампуня нужно понаблюдать какое-то время за состоянием волос. Тогда вы легко сумеете определить ваш тип волос. Следует отметить, что тип волос связан с типом кожи напрямую. Никогда при жирной коже лица не бывают сухими волосы. Волосы могут стать ломкими и сухими только после жестоких косметических экспериментов. Однако кожа на голове в любом случае будет оставаться жирной.

По типу волосы разделяются на сухие, нормальные, жирные и смешанные. В зависимости от типа и следует подбирать специальные средства по уходу за ними.

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