Если секутся волосы

Секущимися называют волосы, у которых расслаиваются кончики или стержни. Как правило, расщепление происходит у ослабленных и сухих волос. Волосы этого типа всегда выглядят безжизненными, спутанными, ослабленными, часто выпадают и имеют потускневший цвет.

Чтобы избежать появления секущихся волос, необходимо скорректировать свой рацион и режим питания, установить в квартире фильтр, очищающий воду, стараться избегать стрессов, не пересушивать волосы феном, не применять химическую завивку волос, осуществлять окрашивание исключительно натуральными красителями.

Секущиеся волосы сами по себе не являются клиническим проявлением какого-либо заболевания, однако могут быть следствием какой-то болезни внутренних органов. Следует отметить, что короткие волосы гораздо меньше подвержены сечению, чем длинные. Прежде всего, это связано с особенностью их строения.

У тонких волос кончики расслаиваются очень часто, а у сухих волос это может происходить как на кончиках, так и вдоль основания. Если волосы длиннее 30 см, то, естественно, они становятся тяжелее. Нагрузка на волосяные фолликулы увеличивается, в результате происходит нарушение структуры кератиновых чешуек, что приводит к расслаиванию волос. При выяснении причины заболевания ваших волос, следует помнить, что оценивать нужно весь период жизни волоса. Например, если у вас сегодня слоятся кончики длинных волос, то, возможно, лет 7 назад вы перенесли стресс.

Для здоровья волос вредны: пересушивание, чрезмерное количество ультрафиолета, механические повреждения, резкие перепады температур, хронические инфекции, недостаточность микроэлементов и витаминов в рационе питания, анемии, химическое воздействие (например, окрашивание, химическая завивка).

Лечение секущихся волос начинается с посещения поликлиники, а не косметологического салона. Необходимо сделать «микроскопию волос» с целью исключения наследственного фактора, проверить у эндокринолога гормональный фон организма, проконсультироваться с невропатологом и гастроэнтерологом, и с результатами обследований прийти на прием к врачу-трихологу.

Кончики секущихся волос следует не просто состричь, а сделать это так, чтобы запаянный край волоса не давал возможность стержню снова расслаиваться. Следующий шаг – это улучшение рациона питания параллельно с приемом витаминных комплексов, назначенных специалистом.

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