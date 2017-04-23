Интересное о пластической хирургии

1. Большинство клиентов косметологических клиник составляют женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Мужчины также достаточно требовательны к своей внешности, но их нежелание прибегнуть к услугам пластического хирурга объясняется просто чувством страха.

2. Маммопластика является самой востребованной пластической операцией. За операцией по увеличению груди следует липосакция, затем ринопластика и блефаропластика.

3. Самой древней из всех видов пластических операций является восстановительная ринопластика. Так, индийский метод пластики носа известен на протяжении около 5000 лет.

4. Отопластику, т.е. коррекцию ушей, делать детям можно только после исполнения им шести лет. В этом возрасте хрящевая ткань ребенка уже прекращает активный рост. Детям отопластика проводится под общим наркозом, а взрослым пациентам и подросткам - под местной анестезией.

5. Операция гименопластики (восстановление девственной плевы) впервые была сделана в 1962 году в Италии. Ее провел гинеколог Бернулл своей собственной дочери. Сегодня гименопластика очень популярна в арабских странах Ближнего Востока.

6. Фаллопластика или хирургическое протезирование полового члена впервые сделано в 1936 году русским хирургом Н.А. Богоразом из Ростова-на-Дону.

7. Абдоминопластику впервые сделал американский хирург Гордон А. Келли в конце 19 века.

8. Одному и тому же пациенту разрешается проводить не более семи однотипных повторных операций. Характерно, что с каждой последующей операцией гарантия на хороший результат уменьшается.

9. Липофилинг – это операция, когда жир, откачанный во время липосакции у пациента, применяется для коррекции дефектов кожи. При липофилинге используется жир данного пациента, так как донорский материал не приживается в организме.

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