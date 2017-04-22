Аромаванны: что важно знать

Аромаванны - один из самых приятных и доступных методов в ароматерапии, который, помимо релаксации, применяется для профилактики и лечения различных заболеваний. Ароматические ванны не зря так популярны в СПА-салонах.

Они помогают человеку снять напряжение и усталость, избавиться от головной, мышечных и суставных болей, целлюлита, очиститься от токсинов, улучшить лимфо- и кровообращение, нормализовать работу центральной и периферической нервной систем. За счет горячей ингаляции параллельно с проникновением масел через кожу достигаются многочисленные эффекты этой процедуры: обезболивающий, тонизирующий, сосудорасширяющий, седативный и др. Тут сочетается температурное, химическое и механическое воздействие. В комплексе с подводным массажем масла активно проникают в подкожно-жировую клетчатку, нормализуют кровоток и лимфоток и восстанавливают обменные процессы.

Перед принятием ароматической ванны нужно очистить тело при помощи душа, пилинга. Ванны применяют не ранее чем через два часа после еды. Могут применяться общие, сидячие ванны, ванночки для ног и рук.

Ароматические масла воздействуют на человеческий организм физиологически, фармакологически и психологически. Физиологическое воздействие связано с возбуждающим или успокаивающим влиянием ароматических масел. Фармакологическое воздействие связано с биохимическими изменениями, происходящими при попадании ароматического масла в кровь. Психологическое влияние зависит от индивидуальной эмоциональной реакции человека на аромат.

Температура воды не должна превышать 36-37 градусов, а продолжительность составлять 15 минут. На полную ванну количество эфирных масел составляет 8 капель, для сидячей ванны - 2 капли, а в ванночку для ног и рук достаточно 4 капли масла.

Так как эфирные масла являются водонерастворимыми субстанциями, то перед добавлением в воду, их следует растворить в 100 граммах эмульгатора (например, сливки, молоко или кефир). После окончанию процедуры не рекомендуется ополаскиваться, лучше просто промокнуть тело полотенцем.

После принятия ванны рекомендуется 30-40 минутный отдых.

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