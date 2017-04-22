Тренировки на велосипеде

Многие из нас любили в детстве кататься на велосипеде. Став взрослыми, мы редко используем этот вид досуга. И абсолютно напрасно, ведь для похудения езда на велосипеде - незаменимая вещь. Преимущество этого вида спорта, прежде всего, в том, что все занятия проходят на свежем воздухе. В результате клетки насыщаются кислородом, способствующим окислению жиров, накопившихся в теле. Велосипед полезен не только для похудения, но и для укрепления сосудов, сердца, органов дыхания, улучшения координация движений и быстроты реакций.

Подсчитано, что за час езды на велосипеде тратится 400-750 калорий. Все зависит от интенсивности или скорости езды, длительности прогулки и от маршрута. На езду по пресеченной местности со спусками-подъемами расходуется больше калорий, поэтому похудение происходит быстрее. За месяц, в среднем, реально похудеть на 2−8 кг.

Велосипедные тренировки приводят к:

- уменьшению целлюлита на ягодицах и бедрах;

- моделированию фигуры за счет развития и укрепления мышц;

- избавлению от лишних килограммов.

Особенно полезна езда на велосипеде тому, кто хочет похудеть в области бедер и живота, придать ногам стройность.

Велоспорт дает максимальный эффект при условии ежедневных тренировок. Длительность каждого занятия составляет 1,5−2 часа. Если у вас нет достаточно времени, подумайте, можно ли совместить занятия велоспортом с другими видами деятельности. Например, ездить на велосипеде на работу. Вам будут не страшны никакие пробки, и параллельно вы будете тренироваться.

Начинать езду на велосипеде следует с тренировок продолжительностью 15−20 минут, а затем ежедневно увеличивать время занятий. Если у вас наблюдается повышение давления, учащение сердцебиения, боль в суставах и мышцах, то организму надо дать передышку.

При выборе велосипеда желательно выбирать модели с велокомпьютером, чтобы вы могли контролировать скорость передвижения. Оптимальная скорость езды для женщин - 15−20 км/час. Частота пульса при велотренировке должна составлять 120−150 уд/мин. Если же при скорости 20 км/час сердце бьется с частотой меньше 120 ударов в минуту, то следует увеличить скорость движения, а при частоте 150 ударов - уменьшить или сделать передышку.

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