Подтяжка бровей: броулифт

Брови на лице человека не только придают ему привлекательность. С точки зрения анатомии, они выполняют защитную функцию. В тоже время красивая форма и изгиб бровей придает женскому взгляду ясность и открытость. Иногда идеальную линию бровей нужно формировать искусственно. В таком случае желательно обращаться к профессиональным косметологам, которые с этой целью применяют пластическую процедуру подтяжки, называемую «броулифт».

Если быть точным, то не существует такой операции, как непосредственная подтяжка бровей. Пластические хирурги приподнимают нависшие брови, подтягивания кожу лба. То есть корректируется не только их низкая посадка, но также разглаживаются продольные морщины на переносице и горизонтальные - на лбу. Бывают случаи, когда одновременно с пластикой лба проводят процедуру по подтяжке век (блефаропластику).

Есть целый ряд методик броулифта. Самая простая – коронарный лифтинг, когда пластический хирург немного отодвигает линию роста волос на голове, что визуально увеличивает высоту лба. Поэтому коронарный лифтинг является идеальным решением для пациентов, имеющих низкий лоб. К недостаткам этого метода относятся наличие длинного шва, длительный период реабилитации и вероятность на некоторое время потери чувствительности.

Эндоскопическая подтяжка бровей является малоинвазивным методом. Для ее проведения хирурги применяют миниатюрную камеру и специальные инструменты – «био-нити», которые в процессе операции фиксируются специальными зажимами или крючками. При данном способе практически не приходится удалять кожу, а послеоперационные следы минимальны. Эндоскопическую подтяжку можно смело применять пациентам с залысинами и высоким лбом.

При выполнении височного лифтинга бровей делаются разрезы в волосистой части кожи на висках с обеих сторон, лишнюю кожу подтягивают и удаляют. Данный вариант рекомендуется пациентам, которым нужно приподнять опущенные вниз уголки бровей.

При применении метода срединной подтяжки бровей, осуществляется разрез кожи в одной или нескольких глубоких морщинах посередине лба. Затем удаляют лишнюю кожу и лоб при этом визуально уменьшается. Метод срединной подтяжки бровей идеально подходит для пожилых людей, так как линии разреза маскируются морщинами.

Также пластические хирурги применяют подтяжки через веко, по линии роста волос, сглаживании выпячивания кости над бровью. При выполнении последней процедуры специалист должен быть очень опытный, так как в ходе операции реальна опасность повреждения лобной пазухи или нерва. После броулифта период реабилитации в среднем составляет 2–3 недели. Продолжительность операции - 1–3 часа, а ее эффект сохраняется на протяжении 5–15 лет.

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