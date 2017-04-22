Избавляемся от целлюлита в домашних условиях

Всем известно, что целлюлит нельзя победить одним кремом либо какой-то магической процедурой, эта проблема требует тщательного подхода, здорового питания и регулярных упражнений. Однако есть некоторые рекомендации, которые, конечно, не избавят вас от проблемы полностью, но значительно и ощутимо уменьшат ее проявление.

Массаж

Нужно смешать в миске равные части миндального масла и морской соли. Затем опустите в эту смесь жесткую щетку и начинайте энергично круговыми движениями растирать тело. Продолжать антицеллюлитный массаж нужно до тех пор, пока кожа не покраснеет, а ямочки станут менее заметными. Эту процедуру следует выполнять один раз в день на протяжении двух недель.

Питание

Следует ежедневно употреблять в пищу рыбу с высоким содержанием белка и омега-3 жирных кислот, а также постное мясо. Помимо этого, обязательно ешьте овощи и фрукты. Чтобы уменьшить проявления целлюлита, не забывайте пить по два литра жидкости в день.

Контрастный душ

Принимая душ, чередуйте холодную и горячую воду, чтобы привести в тонус кожу и активизировать кровообращение. Такой массаж полезен также в качестве лимфодренажа и способствует уменьшению целлюлита.

Фитнес

Делая упражнения, которые в домашних условиях избавят вас от целлюлита, помните о том, что все старания окупятся, когда наступит летний сезон.

Данные упражнения следует выполнять по 50 повторений для каждой ноги по три подхода. Нужно лечь на бок и поднимать вверх прямую ногу. Встаньте на колени, поднимайте вверх согнутую ногу и максимально тяните пятку к потолку. Практикуйте медленные приседания, будто бы хотите сесть на стул. Все эти простые упражнения помогут вам не только избавиться от целлюлита, но и значительно улучшат форму ягодиц.

Помимо выполнения вышеперечисленных упражнений, постарайтесь ежедневно совершать прогулки по 30 минут два раза в день. Хороший эффект дает использование велотренажера или езда на велосипеде.

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