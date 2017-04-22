Бодибалет: физкультура и хореография

Сразу отметим, что бодибалет и балет — это вовсе не одно и то же. Бодибалет - это танцевальный урок, основанный на принципах классической хореографии и адаптированный к формату фитнес-тренировок, однако имеет облегченный вариант. Вначале кажется, что бодибалет - это релаксирующая, медленная программа, которая не требует больших сил. Но на самом деле занятия требуют постоянных усилий плюс необходимо держать ровно спину. Поэтому тренировка заставляет напрягать все тело. К слову, темп бодибалета можно поменять, можно заниматься и под современную музыку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Заниматься «балетом» нужно в топике и облегающем трико. Поэтому приготовьтесь к испытанию самооценки, так как напоказ будут выставлены все округлости и «целлюлиты», которые долго наедались, а теперь от них нужно избавляться. Так тренеру будет лучше контролировать правильность выполнения упражнений. Самой подходящей обувью для бодибалета являются чешки, но можно заниматься и в носках.

Будьте готовы, что быстрых результатов у вас не будет. Вы, безусловно, подтянете фигуру и постройнеете, но не сразу. Вам придется разучивать различные па и становиться в элементарные балетные позиции. Будьте терпеливы, и вы почувствуете себя балериной через несколько месяцев. Появится горделивая посадка головы, легкая походка, распрямится спина.

Бодибалет доступен всем и его можно начинать с нуля. Он является хорошей альтернативой для тех, кому не подходят интенсивные тренировки с бегом и прыжками. Спортивные врачи рекомендуют заниматься балетным фитнесом тем, у кого были переломы и серьезные травмы, а также тем, кому не позволена чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если вы занимаетесь другими видами танцев, основы классической хореографии дадут вам возможность усовершенствовать растяжку и пластику движений.

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