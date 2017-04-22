Как избавиться от пигментации кожи

Многие не любят свои веснушки и хотят от них избавиться. С наступлением весны солнце вызывает новые проблемы, такие как гиперпигментация. Веснушки или эфелиды в первую очередь присущи обладательницам светлых (или рыжих) волос и светлой кожи, в возрасте до 35-ти лет. Становясь старше, даже если вы предрасположены генетически к такой пигментации кожи, веснушки постепенно начинают бледнеть и часто сходят на нет. Суть возникновения веснушек такая же, как и при обычном загаре, то есть это своеобразный точечный загар, спровоцированный локальной активизацией меланина.

В отличие от веснушек, хлоазмы доставляют женщинам намного больше неприятностей, так как их никак нельзя назвать симпатичными. Это пятна на спинке носа, на лбу, подбородке, верхней губе, висках, имеющие окраску от темно-желтого до темно-коричневого цвета. Зачастую это довольно большие пятна с резко очерченными границами. Чаще всего причиной появления хлоазм является беременность. В других случаях появление гиперпигментации свидетельствует о наличии каких-то серьезных заболеваний желчного пузыря, печени, желудочно-кишечного тракта или половой сферы.

Родинки - это точечная концентрация меланоцитов в определенном месте. Как правило, расположение родинок определяется уже при рождении человека. Некоторые родинки могут быть бледными, а с возрастом начинают темнеть и проявляться. Этот процесс в большинстве случаев стимулируют серьезные гормональные встряски организма во время полового созревания, беременности или в период климакса.

Если у вас начинают появляться новые родинки (особенно с подозрительной структурой) – обязательно незамедлительно обратитесь к врачу. Это необходимо сделать, так как высок риск появления злокачественной опухоли, содержащей меланин (меланомы). Гиперпигментация может проявляться в результате реакции на укус насекомых, неправильного и неумеренного загара, приема гормональных препаратов или вследствие общего снижения иммунитета.

Еще одна причина гиперпигментации - возрастные изменения кожи. Перешагнув 40-летний рубеж, многие замечают появление веснушек не только на лице, но и на руках, плечах или на всем теле.

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